Около 100 человек задержали в Минске из-за участия в протестах

Около 100 человек были задержаны в воскресенье, 20 декабря, в Минске во время несанкционированных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Утверждается, что группы людей с различными плакатами попытались собраться в различных районах столицы Белоруссии.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны», — говорится в сообщении минской полиции, передает «БелТА».

Как уточняется, около 100 активных протестующих задержали для проверки.

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