В Белоруссии задержан администратор публиковавшего данные силовиков канала

Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали 18-летнего администратора Telegram-канала «Каратели Молодечно», в котором публиковались личные данные силовиков. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Молодой человек не только распространял личные данные правоохранителей, но и призывал аудиторию к участию в массовых протестных акциях в Минской области, указано в сообщении Чемодановой в ее Telegram-канале.

В частности, задержанный «призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта», отмечает пресс-секретарь МВД.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за клевету.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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