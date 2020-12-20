В многоквартирном доме под Петербургом произошел взрыв
Бернст Ю.
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Хлопок произошел в квартире жилого дома в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, взрыв произошел в двухэтажном доме.
В результате были выбиты стекла в одной из квартир.
Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
На месте в настоящее время работают пожарно-спасательные подразделения.
По данным СМИ, взорвался бойлер самогонного аппарата.