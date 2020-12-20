В многоквартирном доме под Петербургом произошел взрыв

Хлопок произошел в квартире жилого дома в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, взрыв произошел в двухэтажном доме.

В результате были выбиты стекла в одной из квартир.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На месте в настоящее время работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным СМИ, взорвался бойлер самогонного аппарата.