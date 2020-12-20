Врач рассказал, у кого COVID-19 протекает тяжело

Пожилые люди, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщил сосудистый хирург Амиран Демуров, передает радио Sputnik.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», – говорится в сообщении.

Он призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием таких лекарств грозит побочными эффектами.

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