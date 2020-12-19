Мурашко: от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения РФ

Около 60% взрослого населения России планируется вакцинировать от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», — сказал российский министр.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса, из них 50 347 случаев с летальным исходом.

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