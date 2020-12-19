В США заявили, что для восстановления после хакерской атаки уйдут месяцы

На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство Associated press.

По мнению экспертов в США, на данный момент в стране недостаточно опытных специалистов для отслеживания всех вероятных кибератак.

«Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь», — заявил соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович.

Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного «избавления» сетей американских ведомств от хакеров их необходимо «полностью сжечь и заново создать».

«У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили», — сообщил он.

Ранее в США обнаружили, что компьютерные сети федерального правительства долгое время подвергались кибератакам.