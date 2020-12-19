В Ставрополе полицейский задержан по подозрению в убийстве

В Ставрополе задержан полицейский, которого подозревают в убийстве местного жителя. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу региональной полиции.

Согласно сообщению, в полицию Ставрополя женщина заявила об исчезновении своего 29-летнего сына. 17 декабря в лесном массиве на выезде из города обнаружили труп разыскиваемого с признаками насильственной смерти.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был уволен из органов внутренних дел.

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