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Дроны ВСУ атаковали Брянскую область, есть разрушения

Губернатор Богомаз: дроны ВСУ повредили два дома в Брянской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские беспилотники атаковали Стародубский муниципальный округ в Брянской области, без разрушений не обошлось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, для атаки ВСУ использовали два барражирующих боеприпаса (дроны-камикадзе). Они повредили два автомобиля сельскохозяйственного предприятия, уничтожив один из них полностью. Кроме того, частичные разрушения наблюдаются у двух частных домов.

Богомаз отметил, что в результате атаки никто не пострадал, а на месте происшествия работают оперативники.

17 мая брянский губернатор сообщал о нескольких ударах по селу Зерново со стороны ВСУ. Он отмечал, что обстрел Украина вела целенаправленно по мирным жителям. Не обошлось без летальных случаев, семье женщины, которую не удалось спасти, пообещали выплатить материальную помощь. Также сообщалось о работе спецслужб на местах, по которым велись обстрелы.

Ранее глава российского города возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб.

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