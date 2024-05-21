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В мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции

Point: 45 украинцев прошли во Франции курс по применению САУ Caesar в мае

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Reuters

В мае во Франции двухнедельный экспресс-курс по использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar прошли 45 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает французская газета Le Point со ссылкой на заявления инструкторов, проводивших это обучение.

Согласно данным издания, сначала украинские военные тренировались обслуживать гаубицы, а потом отрабатывали скорость и точность стрельбы.

«Из 45 украинцев 17 уже использовали знаменитую французскую САУ на службе на Украине», — отмечается в материале.

Другая часть бойцов нарабатывали свои артиллерийские навыки на реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS или «Ураган».

В феврале глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж в 2024 году обучит еще от 7 до 9 тысяч украинских солдат.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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