«Словно изначально продумывался реванш»: российский боксер о бое Усика и Фьюри

Российский боксер Алексей Егоров объяснил, почему ему не понравился поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Честно говоря, мне не понравился бой, я его даже до конца не досмотрел. Такое ощущение, что изначально продумывался реванш. А во втором поединке будут фигурировать еще большие суммы в гонорарах, а для боксеров и их команд это очень неплохо», — сказал Егоров.

Поединок, который состоялся в ночь на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Костя Цзю объяснил, почему судьи отдали победу Усику в бою с Фьюри.