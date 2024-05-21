В России осудили мужчину за подстрекательство к сдаче в украинский плен

Суд в Саратовской области признал 31-летнего мужчину виновным в подстрекательстве участника СВО к добровольной сдаче в плен ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что мужчина с мая по июль 2023 года вел переписку с военнослужащим, который находился в зоне СВО. Он уговаривал и убеждал бойца добровольно сдаться в украинский плен, но получил отказ.

17 мая в Московском гарнизонном военном суде прошли дебаты между сторонами по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.

До этого сбежавшую за рубеж омичку осудили на шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ.

Ранее россиянина, занимавшегося вымогательством денег у военных, осудили на 6 лет.