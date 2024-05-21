Нетаньяху ответил на вопрос о страхе зарубежных поездок из-за МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него нет опасений по поводу заграничных поездок в связи с намерением Международного уголовного суда (МУС) добиться выдачи ордера на его арест. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Меня вообще это (перемещения за рубежом. — «Газета.Ru») не беспокоит», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации беспокоиться стоит главному прокурору МУС Кариму Хану. Именно он направил запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху, тем самым поставив по угрозу собственный статус. Премьер-министр еврейского государства пояснил, что своими действиями прокурор превращает суд «в парию».

«Людям не следует воспринимать это всерьез, они понимают, что речь идет о политизации», — добавил он.

В то же время председатель кабинета министров выразил удовлетворение тем, что президент США Джо Байден осудил планы МУС добиться ордера на его арест. В коммюнике, опубликованном 20 мая, американский лидер назвал действия инстанции «возмутительными».

20 мая главный прокурор МУС заявил, что суд будет добиваться выдачи ордеров на арест израильского премьер-министра и министра обороны страны Йоава Галланта. То же касается ряда высокопоставленных руководителей палестинского движения ХАМАС, включая лидера его боевого крыла Мохаммеда Дейфа. По словам Хана, всех этих людей подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Ранее в Кремле прокомментировали планы МУС добиться выдачи ордера на арест Нетаньяху.