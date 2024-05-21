ЦБ допустил рост ключевой ставки в июне

Центральный банк России намерен предметно рассмотреть сценарий с повышением ключевой ставки на ближайшем в июне заседании совета директоров. Об этом 21 мая сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Рост ВВП и/или низкая инфляция?», передает газета «Известия» .

«Альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании», – подчеркнул Заботкин.

По его словам, по итогам обсуждения станет ясно, насколько вероятна реализация этого предложения.

Зампред регулятора добавил, что данные по инфляционным ожиданиям свидетельствуют в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

«Это указывает в пользу удержания жесткости ДКП на высоком уровне в течение продолжительного времени», – пояснил он.

Очередное заседание ЦБ должно пройти в первую пятницу июня.

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