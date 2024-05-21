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Продюсер заявил, что Гуцериев «зашкварился» из-за совместной песни с Пугачевой

Продюсер Рудченко: репутация Гуцериева может ухудшиться из-за песни с Пугачевой

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Сергей Бобылев/Сергей Карпухин/ТАСС

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что поэт Михаил Гуцериев «зашкварился» из-за песни с Аллой Пугачевой.

«Все-таки Гуцериев активно работает в российском инфополе, и премия «Виктория» его продюсерским центром устраивается, и пишет он топовым артистам нашим. А здесь так «зашквариться» с Аллой Пугачевой… Не знаю, у меня какое-то двоякое ощущение», — пояснил Рудченко.

Он напомнил, что совсем недавно поэт написал трек вместе с Максимом Фадеевым в поддержку спецоперации. В то же время, отмечает Рудченко, Гуцериев сотрудничает с Пугачевой, которая уехала из России и не раз критически высказывалась в адрес некоторых россиян. При этом продюсер выразил мнение, что работа с Пугачевой, скорее всего, никак не скажется на бизнесе Гуцериева в России.

Новая песня «Ложный стыд» посвящена романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным. Лирическая героиня Пугачевой просит избранника не забывать ее, а любить сильнее.

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