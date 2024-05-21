13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России

13-летний шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федерацию шахмат России (ФШР).

Российский спортсмен на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил норму международного гроссмейстера. В восьми турах юный спортсмен набрал пять очков, выиграв партии у индийских шахматистов Абхиджита Гупты и Адитьи Миттала, а также у представляющего Словению Владимира Федосеева.

Таким образом, Землянский обошел по возрастному показателю Аниша Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев. Сейчас он выступает за Нидерланды.

Мировой рекорд принадлежит представителю США Абхиманью Мишра, который выполнил норму международного гроссмейстера в возрасте 12 лет, четырех месяцев и 25 дней. Это произошло 30 июня 2021 года. Примечательно, что по этому показателю Мишра обошел российского шахматиста Сергея Карякина — тот получил звание гроссмейстера в возрасте 12 лет и семи месяцев, тогда он еще представлял Украину.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Играх.