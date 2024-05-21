В Башкирии собака сорвалась с цепи и напала на трехлетнюю девочку

Девочка из Башкирии пострадала от укуса собаки, которая была на цепи. Об этом сообщает глава Бакалинского района региона Олег Ефимов.

Инцидент произошел в селе Старые Маты. Дворовая собака напала на трехлетнего ребенка и искусала. В результате ребенок попал в больницу, медики спасти пострадавшую не смогли.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, животное находилось на цепи, но в какой-то момент сорвалось и начало проявлять агрессию.

На ситуацию обратили внимание в региональном следственном комитете. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело.

В своей публикации глава района напомнил о том, что необходимо следить за детьми тщательнее в летний период и не оставлять их без присмотра.

До этого в Хабаровском крае мартышка сбежала от хозяев и укусила троих людей. По данным источника, экзотическое животное бросалось на всех, кто хотел ее погладить. Пострадавшим обеспечили инъекции от бешенства.

Ранее лосиха напала на мужчину, пытавшегося сфотографировать детенышей.