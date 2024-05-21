Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии собака сорвалась с цепи и напала на трехлетнюю девочку

В Башкирии трехлетняя девочка попала в больницу после нападения собаки

close
100%
Freepik

Девочка из Башкирии пострадала от укуса собаки, которая была на цепи. Об этом сообщает глава Бакалинского района региона Олег Ефимов.

Инцидент произошел в селе Старые Маты. Дворовая собака напала на трехлетнего ребенка и искусала. В результате ребенок попал в больницу, медики спасти пострадавшую не смогли.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, животное находилось на цепи, но в какой-то момент сорвалось и начало проявлять агрессию.

На ситуацию обратили внимание в региональном следственном комитете. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело.

В своей публикации глава района напомнил о том, что необходимо следить за детьми тщательнее в летний период и не оставлять их без присмотра.

До этого в Хабаровском крае мартышка сбежала от хозяев и укусила троих людей. По данным источника, экзотическое животное бросалось на всех, кто хотел ее погладить. Пострадавшим обеспечили инъекции от бешенства.

Ранее лосиха напала на мужчину, пытавшегося сфотографировать детенышей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами