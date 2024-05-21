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В Германии судят «граждан Империи» за планирование госпереворота

В Германии начался суд над «рейхсбюргерами», которые планировали госпереворот

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Shutterstock

В Германии начался суд над «рейхсбюргерами» — жителями страны, которые не признают ФРГ и считают себя гражданами Германской империи (1871 — 1918), которые планировали государственный переворот. Об этом сообщает немецкое издание NTV.

На скамье подсудимых представлены, по мнению германского следствия, главные организаторы предполагавшегося госпереворота. Среди них особо выделяется принц Генрих XIII, член и лидер немецкого аристократического рода Рейсс.

Федеральная прокуратура Германии, помимо планирования госпереворота, инкриминирует «рейхсбюргерам» участие в террористической деятельности.

В Германии до 23 тыс. человек считают себя «гражданами Империи» (прямой перевод терминов «бюргер» и «рейх»).

До этого в Германии прошли обыски по делу «граждан Рейха».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кто такие «граждане Рейха» и за что их судят в Германии.

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