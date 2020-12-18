Экс-следователь СК арестован по делу о перестрелке в «Москва-сити»

Басманный суд постановил заключить под стражу экс-следователя СК России Левона Агаджаняна, который ранее был задержан в российской столице по подозрению в совершении нескольких преступлений, в частности, фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити», случившейся в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Она рассказала, что бывший сотрудник правоохранительных органов будет содержаться под стражей до 17 февраля 2021 года.

Стрельба и драка произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в одном из ресторанов, расположенных в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». В результате пострадали шесть охранников. Позднее один из них скончался. Кроме того, ранения получили два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

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