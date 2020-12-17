В РФПИ ожидают высокую эффективность от комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и AstraZeneca, может повысить совокупную эффективность данных препаратов. Об этом он сказал в интервью CNN.

Он отметил, что в РФПИ и шведской компании AstraZeneca уверены, что все разработанные вакцины являются «многообещающими».

«У нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca и разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» проведут совместные клинические исследования комбинации вакцин от COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 74 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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