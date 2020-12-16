СК возбудил уголовное дело после поломки оборудования и смерти 14 пациентов в Курске

После поломки кислородного оборудования на одной из площадок для лечения пациентов с COVID-19, ставшей причиной смерти 14 пациентов, в Курске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.

«В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») по факту экстренного отключения газификатора», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске случился сбой подачи кислорода.

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