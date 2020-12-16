Совфед хочет запретить «трэш-стримы» на законодательном уровне

Свет Федерации планирует разработать законодательную инициативу, которая запретит «трэш-стримы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков, напомнив о недавно произошедшем громком случае с блогером Reeflay.

По его словам, необходимо внести поправки в законодательство, запрещающие «трэш-стримы».

«Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно», — выразил мнение сенатор.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что таких «страшных вещей» в интернете быть не должно и предложила обсудить предложения по этому вопросу.

2 декабря блогер Стас Решетняк (Reeflay) в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

В отношении 30-летнего Решетняка возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он арестован.

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