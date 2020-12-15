В США одобрили первый тест для диагностики коронавируса на дому
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило экстренное использование первого теста на коронавирус в домашних условиях, который можно купить в аптеках без рецепта. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное использование первого безрецептурного диагностического теста на COVID-19 в домашних условиях», — говорится в заявлении.
Объясняется, что тест компании Ellume выявляет белки вируса в мазке из носа. Тест можно использовать самостоятельно, результат становится известным через 20 минут. Это первый тест, который не нужно направлять в лабораторию.
США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились почти 17 млн, погибли 309 тысяч человек.
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