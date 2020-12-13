В Чечне случилось землетрясение магнитудой 5,6
Антон Демидов
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Землетрясение магнитудой 5,6 случилось в Чечне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС по республике.
Согласно поступившей информации, оно произошло в 00.30.
«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН <...> с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие», — указано в сообщении.
Как передает агентство, толчки ощутили жители многоквартирных домов Грозного, они длились несколько секунд.
Сведения о пострадавших не поступали.
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