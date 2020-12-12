С опечатанного за нарушения коронавирусных мер Adrenaline Stadium в Москве сорвали пломбы

На входе опечатанного клуба Adrenaline Stadium в Москве неизвестные сорвали пломбы. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

«Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium, опечатанный за нарушения антиковидных мер», — говорится в сообщении.

Концертная площадка была опечатана за нарушение мер по коронавирусу на концерте «Кипелова» 5 декабря. В настоящее время проводится повторное опечатывание, информацию о произошедшем направили в ОВД по Северному административному округу и в Савеловский суд.

Как отмечается, администрация клуба уже ранее привлекалась к административной ответственности и приостанавливала деятельность заведения на 30 суток.

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