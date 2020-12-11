Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19

Ношение медицинских масок для защиты от коронавируса пока не имеет альтернативы, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает РИА «Новости».

«Используя индивидуальные средства защиты, мы защищаем и себя, и окружающих», — сказал эпидемиолог.

По его словам, ношение масок не имеет альтернативы в настоящий момент, пока 90% не получили вакцину.

На сегодняшний день в России выявлено 2,5 млн заразившихся коронавирусом.

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