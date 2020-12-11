Полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

В Можайске полицейский сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 14-м км автодороги Можайск — Клементьево — Руза, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что сотрудник МВД находился не при исполнении обязанностей. По словам источника, водитель был трезв.

Пострадавшую госпитализировали с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

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