Полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье
Катерина Медведева
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В Можайске полицейский сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на 14-м км автодороги Можайск — Клементьево — Руза, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Отмечается, что сотрудник МВД находился не при исполнении обязанностей. По словам источника, водитель был трезв.
Пострадавшую госпитализировали с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.
По факту произошедшего проводится проверка.
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