Перечислены опасные для ужина продукты

Доктор Михаил Гинзбург и врач и телеведущий Сергей Агапкин назвали продукты, которые не рекомендуется употреблять на ужин.

Так, лучше отказаться от солений, колбас, других продуктов из переработанного мяса, а также от белого хлеба. Соленые продукты задерживают жидкость в организме, после чего на утро отекает лицо. Колбасы же могут вызвать риск развития гастрита.

Белый хлеб не стоит употреблять, так как он имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.

«Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей», — пояснил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что подобные «инсулиновые удары» перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода.

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