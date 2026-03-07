Размер шрифта
Меркель призвала ЕС быть Украине не только военным сторонником

Меркель призвала Европу взять свою судьбу в собственные руки и не зависеть от США
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хотела бы видеть Евросоюз не только военным сторонником Украины, но и дипломатическим союзников в прекращении конфликта. Ее цитирует RTL Deutschland.

Выступая на традиционном приеме Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга, политик подчеркнула, что ЕС должен выступать «как военный сторонник Украины», но при этом также задействовать «свою дипломатическую силу» для прекращения конфликта. Меркель напомнила, как еще в 2021 году утверждала, что нельзя оставлять переговоры с Россией на усмотрение только США.

Более того, Европа должна «больше, чем когда-либо, взять свою судьбу в собственные руки» и заговорить наконец самостоятельным, «единым голосом», а также перестать зависеть от Вашингтона, отметила Меркель.

До этого экс-советник Меркель завил, что переговоры по Украине пока ведут лишь к прекращению огня, «к паузе в войне на европейской земле, которую ведут главным образом США и Россия». По словам Эриха Вада, сейчас у Вашингтона нет «фундаментального интереса в подлинном европейско-российском примирении».

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
