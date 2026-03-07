Пакистанца признали виновным в подготовке покушения на Трампа по иранскому плану

NYT: суд в Бруклине признал пакистанца виновным в подготовке покушения на Трампа

Федеральное жюри в Бруклине признало 47-летнего пакистанца Асифа Мерчанта виновным в планировании покушений на американских политиков по плану, якобы поддержанному иранским правительством, пишет The New York Times.

Мерчанту вменили сговор с иранским правительством с целью покушения на высокопоставленных лиц администрации США, включая президента страны Дональда Трампа, и попытку совершения трансграничного теракта.

Мужчине грозит пожизненный срок. Поскольку он не знает английского языка, ему предоставили переводчика, говорящего на урду. Выслушав вердикт жюри, пакистанец никак не отреагировал.

По версии обвинения, с 2020 года Мерчант по указанию Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) занимался «реализацией плана, включавшего наем исполнителей, кражу документов и покушения на высокопоставленных американских чиновников». Помимо Трампа жертвами должны были стать его предшественник на президентском посту Джо Байден и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Мусульманин-шиит Мерчант вырос в пакистанском Карачи и часто бывал в Иране. Прокуроры утверждают, что он превратился в «неуклюжего шпиона» после атаки американского беспилотника на главу иранской системы безопасности генерал-майора Касема Сулеймани 3 января 2020 года.

В материалах дела фигурируют фотоколлажи, которые Мерчант публиковал в соцсетях: на одном Трамп копает себе могилу, на другом рука держит его отрубленную голову, на третьей президент США рядом со свиньей.

«Иран привлек г-на Мерчанта сеять хаос», — заявил в своей обвинительной речи прокурор Восточного округа США Джозеф Ночелла-младший.

По его словам, пакистанец использовал свой швейный бизнес как прикрытие для подготовки покушений, а связанные с этим слова — например, названия предметов одежды и красителей для ткани — в качестве кодовых при общении с предполагаемыми исполнителями и иранским куратором.

Адвокаты пакистанца анонсировали подачу апелляции и выразили уверенность, что «в конечном итоге удастся добиться благоприятного результата».

Ранее США заявили о ликвидации готовившего покушение на Трампа иранца.