Иран ударил по военной базе США в Багдаде

Press TV: на военной базе США в Багдаде начался пожар в результате удара дрона

На американской военной базе в столице Ирака Багдаде начался пожар в результате удара иранского беспилотника. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Речь идет о военной базе «Виктория». Подробностей не приводится.

Также 4 марта иранский беспилотный летательный аппарат ударил по базе «Виктория».

3 марта беспилотники Вооруженных сил Ирана атаковали американскую военную базу в иракском Эрбиле.

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.