Армия

Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области после атаки дронов

В Белгородской области двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Бедгородской области двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Удар пришелся по объекту транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что первого пострадавшего с осколочным ранением живота и предплечья бригада скорой помощи увезла в городскую больницу №2 в Белгороде.

Второму мужчине, получившему минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики оказали помощь на месте. От транспортировки в стационар он отказался. 

До этого сообщалось, что падение обломков украинских беспилотников привело к повреждению остекления и фасада многоквартирного дома в Орле.

В Минобороны РФ сообщили, силы противовоздушной обороны в ночь на 7 марта сбили 124 украинских беспилотника над регионами России.

Ранее военный эксперт назвал важное преимущество лазерного оружия в борьбе с БПЛА.

 
