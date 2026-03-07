Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Жора Крыжовников о главной проблеме русского кино: «Бракоделы, лодыри и бездари»

Режиссер Крыжовников заявил, что в России процветают режиссеры-лодыри
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Жора Крыжовников высказался о главной, на его взгляд, проблеме русского кино. Своими мыслями он поделился в новом выпуске шоу Dreamcast, опубликованном на платформе VK Видео.

По мнению Крыжовникова, важную часть отечественного кино все еще занимают «бракоделы, лодыри и бездари», которые вызывают у кинематографиста презрение.

«Любой проект сделанный тяп-ляп, с одного дубля, без присутствия на площадке режиссера — это наше дно. Это наш уровень. Наше дно начинается там, где режиссер позволяет себе ничего не делать. Представляешь, у нас есть целые кинокомпании, где режиссер ничего не делает просто», — говорит режиссер.

Крыжовников намекнул, что такие фильмы получают хорошие кассовые сборы.

«Это минимальный профессиональный уровень и он позволителен на нашем рынке. Это значит, что у нас есть место для бракоделов, лодырей и бездарей — они процветают», — констатировал он.

Также в интервью Крыжовников рассказал об опыте работы с платформой Netflix.

Ранее Крыжовников намекнул на второй сезон «Слова пацана».

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!