Жора Крыжовников о главной проблеме русского кино: «Бракоделы, лодыри и бездари»

Режиссер Жора Крыжовников высказался о главной, на его взгляд, проблеме русского кино. Своими мыслями он поделился в новом выпуске шоу Dreamcast, опубликованном на платформе VK Видео.

По мнению Крыжовникова, важную часть отечественного кино все еще занимают «бракоделы, лодыри и бездари», которые вызывают у кинематографиста презрение.

«Любой проект сделанный тяп-ляп, с одного дубля, без присутствия на площадке режиссера — это наше дно. Это наш уровень. Наше дно начинается там, где режиссер позволяет себе ничего не делать. Представляешь, у нас есть целые кинокомпании, где режиссер ничего не делает просто», — говорит режиссер.

Крыжовников намекнул, что такие фильмы получают хорошие кассовые сборы.

«Это минимальный профессиональный уровень и он позволителен на нашем рынке. Это значит, что у нас есть место для бракоделов, лодырей и бездарей — они процветают», — констатировал он.

Также в интервью Крыжовников рассказал об опыте работы с платформой Netflix.

Ранее Крыжовников намекнул на второй сезон «Слова пацана».