В районе портового города в Иране произошло землетрясение

Землетрясение произошло в южной части Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов (USGS).

По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигла 4,1. Эпицентр природного катаклизма располагался в 74 км к западу от портового города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 км.

К текущему моменту информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала.

6 марта в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что инфраструктура не пострадала.

Позднее старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева предупредила, что в Сочи в будущем может произойти сильное землетрясение. Как она сказала, точное время природного катаклизма спрогнозировать невозможно, однако участившиеся подземные толчки в данном районе могут говорить о его приближении. По словам специалиста, карты общего сейсмического районирования свидетельствуют о том, что вблизи Сочи возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последние такие сейсмособытия регистрировали в прошлом веке.

Ранее около «Зоны 52» в США произошла серия загадочных землетрясений.