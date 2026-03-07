Размер шрифта
Проснувшийся медведь загнал туриста на дерево в Сочи

В Сочи турист спасся от медведя, забравшись на дерево

В Сочи турист спасся от медведя, забравшись на дерево после внезапной встречи на лесной тропе. Об этом сообщается в Telegram-канале Sochi Today.

Инцидент произошел на одной из троп Сочинского национального парка. Медведь, только вышедший из спячки, неожиданно встретил на своем пути человека. Турист быстро забрался на ближайшее дерево.

Зверь постоял под стволом, наблюдая за ним, затем потерял интерес и ушел в лес. Мужчина благополучно спустился и продолжил путь.

До этого медведь напал на сноубордиста в Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника. По данным очевидцев, медведь атаковал сноубордиста во время катания вне официальных трасс на горе Малый Ямантау. Пострадавший остался жив.

Ранее бурый медведь напал на мужчину в Смоленской области.

 
