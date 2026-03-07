Сенатор Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной

Решение президента США Дональда Трампа настаивать на «безоговорочной капитуляции» Ирана является «правильным и единственным подходом к прекращению иранского кошмара». Об этом в соцсети X написал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Грэм назвал Иран «крупнейшим государством, спонсирующим терроризм» и обвинил правительство страны в том, что оно «стремится к обладанию ядерным оружием, финансирует террористические группировки и строит тысячи баллистических ракет». Также Грэм подчеркнул, что на руках Тегерана много «американской крови».

Сенатор отметил, что народу Ирана «не следует ожидать, что он будет жить под гнетом ослабленного террористического режима».

«Во Второй мировой войне нужно было победить зло нацистской Германии и имперской Японии, чтобы все снова узнали, что такое мир. То же относится и к иранскому режиму. Он должен быть побежден. Я приветствую президента Трампа за его непоколебимую, ведущую роль в достижении этой цели», — отметил Грэм.

Также сенатор подчеркнул, что усилия американских солдат «приведут к краху одного из самых злых режимов современности».

6 марта Трамп в соцсети Truth Social написал, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть подписано только после безоговорочной капитуляции Ирана. Также в интервью порталу Axios президент США отметил, что Иран может капитулировать, если полностью утратит свой боевой потенциал.

Также Трамп не исключил, что наземные войска США могут отправиться в Иран. Он отметил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».

