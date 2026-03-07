Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Сенатор Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной

Сенатор Грэм: иранский режим должен быть побежден
Nathan Howard/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа настаивать на «безоговорочной капитуляции» Ирана является «правильным и единственным подходом к прекращению иранского кошмара». Об этом в соцсети X написал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Грэм назвал Иран «крупнейшим государством, спонсирующим терроризм» и обвинил правительство страны в том, что оно «стремится к обладанию ядерным оружием, финансирует террористические группировки и строит тысячи баллистических ракет». Также Грэм подчеркнул, что на руках Тегерана много «американской крови».

Сенатор отметил, что народу Ирана «не следует ожидать, что он будет жить под гнетом ослабленного террористического режима».

«Во Второй мировой войне нужно было победить зло нацистской Германии и имперской Японии, чтобы все снова узнали, что такое мир. То же относится и к иранскому режиму. Он должен быть побежден. Я приветствую президента Трампа за его непоколебимую, ведущую роль в достижении этой цели», — отметил Грэм.

Также сенатор подчеркнул, что усилия американских солдат «приведут к краху одного из самых злых режимов современности».

6 марта Трамп в соцсети Truth Social написал, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть подписано только после безоговорочной капитуляции Ирана. Также в интервью порталу Axios президент США отметил, что Иран может капитулировать, если полностью утратит свой боевой потенциал.

Также Трамп не исключил, что наземные войска США могут отправиться в Иран. Он отметил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».

Ранее сенатор Грэм назвал цель США после Ирана.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!