Евросоюз должен прекратить выделять деньги Украине после угроз президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом в соцсети Х написал глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Политик прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия назвала «неприемлемыми» угрозы Зеленского Орбану.

«После того, как ЕС вложил в Украину €200 млрд, он внезапно обнаружил Зеленского. Осуждать его угрозы в адрес Орбана недостаточно. Давайте прекратим давать деньги этой коррумпированной стране. Давайте одумаемся и начнем работать во имя мира», — написал он.

5 марта Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес Виктора Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил угрозы Зеленского и отметил, что никто не может угрожать Будапешту. Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» также негативно оценили угрозы Зеленского в адрес Орбана. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал, что Зеленский своим заявлением перешел красные линии.

Член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала, что Зеленский «открыто угрожает» Орбану, и это является «переломным моментом». А нидерландская политическая активистка Ева Влаардингербрук отметила, что после угроз Зеленского Орбану ЕС должен приостановить финансовую поддержку Киева и не рассматривать вопрос о вступлении Украины в союз.

Также австрийский политик и экс-кандидат в президенты страны Геральд Гросс подчеркнул, что угрозы Зеленского являются для Европы поводом прекратить спонсировать киевский режим.

