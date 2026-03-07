Размер шрифта
«Мать плакала»: спасенный из плена боец заявил, что стал сильнее любить Россию

Боец РФ Попелышко после украинского плена заявил о любви к Родине
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий Евгений Попелышко, вернувшийся из украинского плена, рассказал РИА Новости, что после пережитого стал еще сильнее любить свою страну.

По словам военного, его мать заплакала от счастья, когда он впервые позвонил ей из Белоруссии после освобождения.

«Я страну свою полюбил еще больше, на самом деле... Побыв в плену, я полюбил Россию еще больше», — сказал Попелышко.

Он заключил, что теперь снова чувствует себя дома. Военнослужащий также рассказал, что рад возвращению на Родину и благодарен всем, кто участвовал в процессе освобождения. Он подчеркнул, что рад не только за себя, но и за сослуживцев и их семьи.

6 марта в Россию вернулась вторая группа российских военных, освобожденных из украинского плена. Самолеты с бойцами приземлились на одном из аэродромов Подмосковья. Первая группа военнослужащих вернулась в Россию. Бойцов сначала доставили на территорию Белоруссии, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России военных направят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

За день до этого состоялся еще один обмен пленными. Он прошел по формуле «200 на 200». В российском оборонном ведомстве уточнили, что США и ОАЭ и в этом случае оказывали посреднические услуги.

Ранее освобожденный из плена российский боец рассказал о первом звонке супруге.

 
