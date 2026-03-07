Размер шрифта
Macan во время службы в армии дал концерт для женщин

Рэпер Macan выступил с детским хором для женщин — военнослужащих Росгвардии
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) во время службы в армии дал концерт для женщин-военнослужащих. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта рэпер в форме выступил для женщин, служащих в Росгвардии. Он исполнил песню вместе с детским хором и оркестром.

20 декабря Косолапов принял военную присягу во время прохождения срочной службы. В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

В Росгвардии рассказывали, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.

В январе Macan совершил крещенские купания в армии. Певец окунулся в ледяную воду и покрестился. Он искупался в проруби вместе с сослуживцами.

Ранее курьеры и таксисты заявили, что слушают песни Macan.

 
