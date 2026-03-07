Размер шрифта
В Госдуме подсчитали огромную выгоду от полного перехода на онлайн-счета за ЖКУ

Депутат Кошелев: отказ от бумажных счетов за ЖКУ сэкономит бюджету 5 млрд рублей
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Переход на электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) позволит россиянам выбирать удобный формат получения счетов, а отказ от бумажных квитанций сэкономит бюджету около 5 млрд рублей ежегодно. Об этом ТАСС заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Комментируя готовящийся Минстроем законопроект о повсеместном введении электронных платежек, депутат напомнил, что право выбора между бумажной и электронной квитанцией было закреплено в Жилищном кодексе РФ еще в 2014 году.

«Причем электронную платежку люди сегодня получают автоматически и в «Госуслугах», и в ГИС ЖКХ, и даже в личном кабинете Сбербанка», — уточнил Кошелев.

Однако, по его словам, законодательные нововведения 2014 года не обязали россиян выбрать один из двух вариантов получения счетов. В результате для большинства потребителей ЖКУ электронные счета по-прежнему дублируются бумажными версиями, констатировал депутат Госдумы.

Отказ от печати и доставки дублирующих электронные квитанции бумажных документов позволит отрасли сберегать порядка 5 млрд рублей в год, подсчитал Кошелев. Для сравнения: именно такую сумму в 2026 году правительство выделит из бюджета на всю программу льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, а ростовские власти потратят на полную замену троллейбусной сети областной столицы.

По мнению Кошелева, с учетом достигнутого в России уровня цифровизации коммунальной сферы настало время предложить жителям страны сделать осознанный выбор — в пользу электронных счетов.

При этом право выбрать бумажные квитанции и продолжать их получать сохранится за всеми желающими гражданами, заверил депутат.

С 1 марта в России вступили в силу изменения в ст. 155 Жилищного кодекса, разрешающие россиянам платить за ЖКХ до 15 числа следующего месяца включительно. Если эта дата совпадает с выходными или праздничными днями, предельный срок оплаты переносится.

Например, ЖКУ за февраль надо было бы оплатить до 15 марта включительно, но поскольку этот день — воскресенье, оплату будут принимать и 16 марта. Это распространяется и на тех россиян, которые получили февральские платежки с пометкой об оплате до 10 марта.

Ранее россиянам объяснили, почему счета за ЖКУ выросли без повышения тарифов.

 
