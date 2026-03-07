Размер шрифта
Школьник похитил видеокарты на миллион рублей, используя фейковые аккаунты

В Ленобласти подросток украл из пункта выдачи видеокарты на миллион рублей
В Ленинградской области возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который похитил из пункта выдачи заказов в Сертолово видеокарты на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов. Подросток заключил с индивидуальным предпринимателем договор на приобретение товара, используя аккаунты, зарегистрированные на неизвестных лиц. Он заказал видеокарты стоимостью свыше миллиона рублей, не внося оплату, и указал этот ПВЗ как место получения.

Когда техника поступила, юноша тайно вынес ее не оплатив. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Липецке возбудили уголовное дело против двоих подростков 14 и 15 лет, которые пытались ограбить пункт выдачи заказов, сотрудник запер их в офисе и вызвал полицию. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Улан-Удэ сотрудница ограбила пункт выдачи, чтобы сделать подарки друзьям.

 
