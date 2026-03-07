«Соперницы будут отвлекаться на бриллианты»: Соболенко о кольце за 78 млн рублей

Теннисистка Соболенко пошутила об игре с кольцом за 78 млн рублей

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе заявила, что не собирается снимать помолвочное кольцо во время своих матчей.

«Мы дважды проверили, есть ли вероятность потерять бриллиант [во время матча]. Оказалось, что нет, поэтому я надела его с уверенностью. Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты», — сказала Соболенко.

Во втором круге турнира она одержала победу над японкой Химено Сакацумэ с результатом 6:4, 6:2.

4 марта стало известно, что возлюбленный Соболенко — бизнесмен Георгиос Франгулис — сделал ей предложение. Согласно опубликованной в СМИ информации, основной элемент помолвочного кольца — овальный бриллиант весом более 12 карат, который закреплён в платиновой оправе. В дизайне также присутствуют изумруды, которые являются любимым камнем Соболенко. Добавить их было личной идеей Франгулиса.

Стоимость кольца оценивается в пределах от $500 000 до $1 000 000 (примерно 78 737 890 рублей).

