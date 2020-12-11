Аналитики сообщили о росте средней стоимости ингредиентов оливье

Средний чек на ингредиенты традиционного новогоднего салата оливье в России вырос на 8,5% за год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средняя стоимость ингредиентов для классического «советского» оливье с колбасой из расчета на четверых на четвертых человек составила 357 рублей, превысив прошлогодний показатель на 8,5%, указано в сообщении.

При этом средняя стоимость салата, продаваемого в магазинах на развес, за год выросла на 6% – до 132 рублей, отмечают аналитики.

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