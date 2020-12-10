Адвокат: обвинение Сафронова относится к периоду его работы в «Коммерсанте»

Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не согласна с тем, что его судят за преступление, совершенное в период работы в госкорпорации. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на его адвоката Ивана Павлова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело в отношении бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова было возбуждено за информацию, которую тот передал во время работы в этой госкорпорации.

«Такого не может быть, слова президента или интерпретируют неправильно, или кто-то его дезинформирует относительно дела Ивана Сафронова. Сафронова обвиняют по событиям 2017 года, тогда он работал в «Коммерсанте». Других обвинений в отношении его нет и не может быть», — говорится в сообщении.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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