Россиянам захотели ограничить право на кешбэк

Российские онлайн-ретейлеры потребовали ограничить право покупателей на кешбэк при оформлении возврата товара. Об этом пишут газета «Известия».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Банк России с просьбой уточнить действующее регулирование в сфере системы бонусов. В частности, в АКИТ добиваются того, чтобы покупатели при отказе от товара могли возвращать деньги только на ту карту, с которой был совершен платеж.

Сейчас законодательство позволяет использовать несколько карт. Это приводит к росту случаев мошенничества, утверждают в ассоциации. Схема работает следующим образом: человек делает в интернет-магазине большой заказ, его привозят в пункт выдачи, потребитель оплачивает его пластиковой картой того банка, который предоставляет ему кешбэк. Затем недобросовестный покупатель оформляет возврат и прикладывает к терминалу в ПВЗ карту уже другого банка. При этом значимый кешбэк за крупную покупку сохраняется.

До этого российские офлайн-ретейлеры пожаловались на конкурентное давление со стороны маркетплейсов.

Ранее ФАС подготовила законопроект, регулирующий работу маркетплейсов.