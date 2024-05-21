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Стало известно об агрессивном поведении Зеленского в адрес генералов ВСУ

Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ из страха, что от него таят правду

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Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский кричит на генералов ВСУ, поскольку опасается, что от него скрывают реальное положение вещей на поле боя. Об этом пишет The Economist со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Зеленский, вероятно, начинает осознавать, что ему не раскрывают всей правды о положении армии Украины.

«По крайней мере, об этом он кричит своим генералам», — заявил анонимный источник.

До этого отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля властей, к чему привели неудачные шаги президента страны Владимира Зеленского и его окружения.

По мнению генерала, строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах страны, о котором широко сообщалось в украинских СМИ, в реальности было лишь имитацией. Генерал отметил, что работы выполнялись силами не военных, а гражданских специалистов, и это в итоге привело к разворовыванию большей части выделенных средств.

Ранее в Совфеде отреагировали на претензии Зеленского в адрес Запада по поставкам оружия.

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