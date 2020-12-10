В Петербурге лошадь откусила нос пьяному мужчине
Катерина Медведева
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В центре Петербурга лошадь откусила мужчине часть носа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в ночь на 10 декабря на улице Белинского.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к наезднице на лошади. Женщина предупредила его, что лошадь может покусать, однако он не обратил на это внимания.
В результате животное откусило мужчине часть носа. Пострадавший был госпитализирован.
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