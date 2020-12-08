Суд приступает к слушаниям по делу экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

Первое заседание по делу экс-полицейских, обвиняемых в фабрикации дела в отношении журналиста Ивана Голунова, состоится 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 11.00 мск 14 декабря. Фигурантами дела проходят Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Утембаев и Роман Феофанов.

Ранее прокуратура утвердила обвинение пятерым бывшим полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках.

Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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