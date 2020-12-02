ВОЗ ужесточила правила ношения масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок в период пандемии COVID-19 — средства индивидуальной защиты теперь рекомендуется носить внутри и вне помещений. Об этом говорится в опубликованном ВОЗ документе.

В общественных местах, таких как школы, рабочие места и магазины, где нет надлежащего проветривания, ВОЗ советует использовать немедицинские маски вне зависимости от возможности соблюдать дистанцию.

Кроме того, организация рекомендует носить маски всегда там, где нет возможности для соблюдения требуемой дистанции в один метр.

Рекомендация касаются взрослых и детей от 12 лет и старше. Для категории детей от 6 до 11 лет решение о ношении маски принимается с учетом обстановки. Детям до 5 лет носить маску не рекомендуется.

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