Россияне назвали свои страхи

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, чего они боятся больше всего, передает ТАСС.

Результаты опроса показали, что больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%).

62% участников исследования отметили среди своих страхов отказ в оказании бесплатной медицинской помощи, плохое качество бесплатной медицинской помощи, 44% — потерю работы.

Также респонденты опасаются за беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между РФ и другими странами (27%).

Опрос был проведен 30 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тревога и страх: как COVID-19 повлиял на психику людей

— Россияне не ждут от будущего ничего хорошего

— Более половины россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни