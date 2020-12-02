Россияне назвали свои страхи
ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, чего они боятся больше всего, передает ТАСС.
Результаты опроса показали, что больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%).
62% участников исследования отметили среди своих страхов отказ в оказании бесплатной медицинской помощи, плохое качество бесплатной медицинской помощи, 44% — потерю работы.
Также респонденты опасаются за беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между РФ и другими странами (27%).
Опрос был проведен 30 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
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