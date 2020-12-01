Делегация из Венгрии приехала в Россию, чтобы ознакомиться с вакциной «Спутник V»

Специалисты из Венгрии приехали в Россию, чтобы ознакомиться с производством вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Росздравнадзор.

Также Венгрия планирует наладить свое производство российского препарата.

«1 декабря 2020 года в Росздравнадзоре под председательством руководителя Службы Аллы Самойловой состоялось установочное совещание с венгерской делегацией по вопросам дальнейшего сотрудничества по производству и контролю вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

13 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров и глава венгерского МИД Петер Сийярто обудили производство российской вакцины в Венгрии.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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